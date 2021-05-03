شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاثنين 3 مايو مباراة الأهلي وغزل المحلة على استاد المحلة في الأسبوع الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى النادي الأهلي إلى احتلال القمة ومواصلة مطاردة نادي الزمالك المتصدر للدوري المصري حاليا.

ويملك الأهلي حاليا 37 نقطة من 16 مباراة يحتل بهم وصافة الدوري، بينما يملك الزمالك 41 نقطة من 19 مباراة، بعد تعادله الايجابي أمس مع نادي بيراميدز.

أما نادي غزل المحلة فيحتل المركز 11 في الدوري برصيد 24 نقطة من 18 مباراة ويخوض هذه المباراة محققا فوزا وحيدا اخر 5 مباريات وباقي مبارياته انتهت بالتعادل، أما النادي الاهلي فقد حقق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة في اخر 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي ضد غزل المحلة الساعة 9:30 مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.