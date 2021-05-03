شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لـ"رابيد تيست" استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني والإداري لتحليل "رابيد تسيت" للكشف عن كورونا، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل لمباراة سيراميكا المرتقبة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد السويس ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأمل المقاولون فى مواصلة العروض القوية أمام سيراميكا، بعد الفوز مؤخراً على وادي دجلة والتعادل مع الزمالك، وكان المقاولون قد تعادل ودياً مع صيد المحلة بهدف لكل فريق، استعداداً لاستكمال باقي مباريات الذئاب في الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 19 مباراة، فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.

وأكد محسن صلاح رئيس المقاولون العرب، للاعبين أن الفترة المقبلة تحتاج نفس الإصرار والحماس الذي ظهر عليه الفريق ويجب استغلال هذا اللقاء لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في استعادة المستوى والنتائج التي حققها الموسم الماضى.

من جانبه أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الزمالك عن طريق استغلال السرعات من أجل حصد الثلاث نقاط، قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات صحفية عقب لقاء الزمالك: "اعتمدنا على السرعة فى طريقة لعبنا أمام الزمالك، والهدف الثانى الذى سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً وكانت النتيجة هدف التعادل"، مؤكدا أن عدم تعزيز الزمالك لتقدمه جعل لدينا آمال كبيرة فى إدراك التعادل، وهو الأمر الذى ساعدنا على العودة في المباراة، وهو ما حدث في توقيت مثالي".