شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في رمضان (21).. الإسماعيلي يقطع نصف الطريق لأول ألقاب العرب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات، وهي:



الإسماعيلي يقطع نصف الطريق لأول ألقاب العرب الأفريقية الإسماعيلي يقطع نصف الطريق لأول ألقاب العرب الأفريقية فى منتصف نوفمبر عام 69 كان الإسماعيلى مطالبا بإنقاذ القارة الإفريقية من حرب أهلية، فى تلك الفترة كانت العلاقات متوترة للغاية بين غانا وغينيا وصلت لمرحلة الحرب بين البلدين، فالإسماعيلى كان مطالبا بالفوز على بطل غانا "كوتوكو" لتفادى ملاقاة الأخير لفريق كونكارى الغينى. وشارك الإسماعيلي، حامل لقب الدوري، في دوري أبطال أفريقيا (كأس أفريقيا للأندية في ذلك الوقت) ليصبح ثاني فريق مصري يشارك في هذه المسابقة بعد نادي الأولمبي، الذي وصل إلى ربع النهائي عام 1967، لكنه انسحب بعد بداية الحرب. وبالفعل التقى الإسماعيلى مع "أشانتى كوتوكو" بطل غانا فى مباراة الذهاب بكوماسى، وتعادل الفريقان بهدفين لكل فريق، حيث سجل هدفى الدراويش على أبو جريشة و أنوس، قبل أن يفوز الإسماعيلى بمباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين من توقيع هنداوى "هدفين" وعلى أبو جريشة "هدف". وعلى الجانب الآخر حدثت المفاجأة بفوز الإنجلبير على كونكارى ذهابا برباعية نظيفة، قبل أن يخسر إيابا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ليتأهل الإنجلبير، ويتم إقصاء الفريقين طرفى الأزمة. وفاز الإسماعيلى بلقب البطولة على حساب الإنجلبير، بعد التعادل فى لقاء الذهاب بهدفين لكل فريق، ثم الفوز بلقاء الإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح أول فريق عربى يحقق هذا الإنجاز.