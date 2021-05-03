شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعيد تقييم أرتور أوليفيرا مدرب حراس الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو الزمالك إعادة تقييم البرازيلى أرتور أوليفيرا، مدرب حراس المرمى، بعد ملاحظة تراجع مستوى الحراس في بعض المباريات الأخيرة، وارتكاب أخطاء كبرى أدت لضياع نقاط مهمة فى مشوار الفريق بالبطولة المحلية، لذا تقرر تقييم مستوى مدرب الحراس فى الفترة المقبلة، وتحديد إمكانية استمراره فى منصبه من عدمه.

فيما قرر كارتيرون إغلاق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الأحد بالدوري والتفكير في مواجهة سموحة المقرر لها الخميس المقبل، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين دون راحة ليؤدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بيراميدز تدريبات خفيفة، بينما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية استعدادا للنادى السكندري.