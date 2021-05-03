شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: الدوري سيحسم هذا الموسم بالمواجهات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، الفريق الأبيض من استمرار نزيف النقاط في مسابقة الدوري، موضحا أن الدوري سيحسم بالمواجهات الصغيرة التي قد يستهان بها الفريق.

وتابع أبو العلا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي على فضائية الزمالك: "يجب ألا يحزن الزمالك من التعادل مع فريق كبير بحجم بيراميدز، لكن في نفس الوقت يجب التركيز في المواجهات الصغيرة التي يهدر فيها الفريق النقاط".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "عندنا مشكلة واضحة وهي استقبال الأهداف بسذاجة كبيرة، لعينا 19 مباراة حتى الآن، أول 15 لقاء منهم استقبلت شباكنا 6 أهداف، وفي آخر 4 مباريات فقط استقبلنا نفس الرصيد من الأهداف، ما يعني وجود خلل دفاعي واضح".

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.