شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية .. الأبيض بطل دورى 1978 بهدف اعتبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة حسم نادي الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز، يوم 31 مارس 1978، بطريقة درامية، حيث أصبح بطلا للمسابقة على حساب الأهلي، بهدف اعتباري بعدما تساوي الفريقان في عدد النقاط ليتم اللجوء لفارق الأهداف.

الزمالك فاز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة للدوري بهدفين نظيفين بستاد الإسماعيلية، وفي نفس الجولة والتوقيت فاز الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف، ليتساوى الفريقان في النقاط ويتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

وتعود قصة الهدف الاعتباري، لإلغاء مباراة الزمالك وغزل المحلة في استاد المحلة، يوم 6 فبراير 1978 بسبب أحداث شغب ليقرر اتحاد الكرة احتساب الزمالك فائزا بهدفين نظيفين، رغم تقدمه بهدف واحد فقط أثناء المباراة، وفى نهاية الموسم تسبب الهدف الاعتباري الذي حصل عليها الفريق الأبيض في ترجيح كفته بعد تساويه في النقاط مع الأهلي.