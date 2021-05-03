جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز اليوم فى الجولة 19

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز فى الجولة 19 الاحد الموافق 2 مايو 2021، فى الدوري المصري الممتاز.

أنقذ المغربي “أشرف بنشرقي” فريقه الزمالك من تلقي خسارته الثالثة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما أحرز هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقوده للتعادل 1-1 مع ضيفه بيراميدز.

رغم التعادل، واصل الزمالك، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الأهلي، الذي مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز، الذي نال تعادله الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري المصري، إلى 31 نقطة في المركز الثالث.

وبادر عبدالله السعيد بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 39، لكن بنشرقي سجل هدف التعادل للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولصالح نفس الجولة تقدم فريق إنبي الى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على ضيفه مصر المقاصة الذي تراجع الى المركز التاسع.

وتختتم منافسات الجولة 19 فى الدوري المصري يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، عندما يحل الاهلي ضيفاً على غزل المحلة، والذي سيسعي الى بكل تأكيد الى تحقيق الفوز لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الزمالك الى نقطتين وللمارد الأحمر ثلاث مباريات مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز اليوم