جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد انتفاضة برشلونة أمام فالنسيا اليوم فى الجولة 34

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد انتفاضة برشلونة أمام فالنسيا فى الجولة الـ34 من الدوري الاسباني، يوم الاحد 2 مايو 2021.

سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 50 من ركلة حرة مع برشلونة ليقود انتفاضة سريعة ويقلب تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على مضيفه فالنسيا ويواصل المنافسة على لقب الدوري الاسباني.

وأصبح برشلونة يمتلك في رصيده 74 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، ونقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يرحل الأسبوع المقبل إلى كاتالونيا لملاقاة فريقها في قمة الجولة الـ 35.

وفى نفس الجولة استعاد فياريال توازنه بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-صفر، وتخلص بلد الوليد من منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية بتعادله الثمين مع مضيفه ريال بيتيس 1-1.

واستغل فياريال تعثر ريال بيتيس امام بلد الوليد لينتزع منه المركز السادس الذي يخول صاحبه خوض مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، بعدما رفع رصيده الى 52 نقطة مقابل 51 للفريق الأندلسي، وبفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد الخامس والذي خسر امام هويسكا صفر-1.

وفى صراع الهبوط بات بلد الوليد يتقدم بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركز الثامن عشر والتاسع عشر بنفس الرصيد، هويسكا الفائز على ريال سوسييداد 1-صفر، وإلتشي الذي سقط أمام أتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها، وبفارق خمس نقاط عن ايبار صاحب المركز الاخير والفائز على ديبورتيفو الافيس 3-صفر.

وتختتم الجولة الـ34 يوم غد الاثنين بلقاء إشبيلية مع أتلتيك بلباو، وسيسعي الفريق الاندلسي الى تحقيق الثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق بينه وبين برشلونة وريال مدريد (ثالث وثان الترتيب على التوالي) الى نقطة واحدة، حيث يحتل اشبيلة المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد انتفاضة برشلونة أمام فالنسيا اليوم