شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يعتذر لجماهير الأهلي بعد واقعة السوبر في الإمارات: كانت غلطة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدر عبدالله جمعة لاعب المنتخب الوطني وفريق الزمالك اعتذارا لجماهير النادي الأهلي بعد واقعة السوبر المصري الذي أقيم بدولة الإمارات الشقيقية.

وقال عبدالله جمعة خلال لقاء تلفيزيوني مساء الأحد: «أنا بتأسف لجماهير النادي الأهلي كلهم، وأنا عارف أن جماهير الأهلي بتحبني، ودي كانت أول غلطة ليا، وأنتى أخواتي من الصغير للكبير».

كان عبدالله جمعة لاعب المنتخب الوطني وفريق الزمالك، استفز جماهير فريقه عقب نشر صوره مع المذيعة اللبنانية، رزان مغربي، معلنا عن ظهوره التليفزيوني في أحد البرامج الترفيهية خلال لقاء فريقه أمام بيراميدز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت التعليقات الذي استقبلها اللاعب عقب نشره 3 صور مع المذيعة اللبنانية عقب خسارة فريقه نقطتين في سباق مشوار الدوري، أغلبها تهاجمه خاصة وأن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أكد أن اللاعب سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، وهو ما شككت فيه الجماهير البيضاء، مما اضطر اللاعب لغلق التلعيقات.