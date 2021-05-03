شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ"تليفزيون الخليج 365": جريشة تغاضى عن طرد حامد وتراوري وركلة الجزاء وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى عادل عقل أن الدولي جهاد جريشة لم يكن موفقا في إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز التى أقيمت مساء الأحد، وانتهت بالتعادل 1/1، وظهر متوترا وقلقا، مما أثّر بشكل كبير على قراراته الفنية والإدارية.

وقال عقل، إن الحكم كان متوترا، مما أدى إلى الارتباك فى القرارات التحكيمية، وهذا ظهر بشكل كبير فى تخبط التعاون بين الطاقم، فضلا عن عدم تطبيق كابينة الـ"var" للبروتوكول بالشكل الصحيح.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365، الذي يقدمه عمر الأيوبى، أن جهاد جريشة كان خارج الخدمة، بعدما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في مناسبتين؛ الأولى لطارق حامد لاعب الزمالك لضرب عبد الله السعيد بالكوع فى الدقيقة 84، وكان جريشة يبعد عن المخالفة 3 ياردات، ولديه زاوية رؤية مناسبة، كما تغاضى عن طرد تراوري، لاعب بيراميدز، الذي ضرب محمود علاء بالكوع في وجهه في الدقيقة 97 من عمر اللقاء، وكان يجب أن يتدخل الـ"var" طبقا للبروتوكول.

وأشار عقل إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للزمالك وهمية طبقا للقانون، ولكن الـ"var" تدخّل واستدعى جريشة لشاشة المراجعة، ثم عاد واحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك في قرار خطأ من جريشة والصباحى المسئول عن الـ"var"، لكن امتد التدخل الخطأ لـ"var" عندما تم استدعاء جهاد للشاشة لوجود مخالفة في تنفيذ ركلة الجزاء من حارس بيراميدز شريف إكرامي، وهذا ليس من اختصاص الكابينة، لكن مسئولية الحكم، كما أن الكرة أحرز منها هدفا لكن توتر جهاد وعدم التركيز جعلاه يستسلم لـ"var".