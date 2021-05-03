شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لـ"تليفزيون الخليج 365": الزمالك يحتاج مهاجم سوبر وبدلاء لحامد وساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أن فريق القلعة البيضاء يحتاج دعما في بعض المراكز بشكل عاجل خلال الانتقالات القادمة، حتى يستطيع تحقيق طموحات جماهيره.

وقال قائد الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الزمالك يحتاج مهاجم سوبر يترجم السيطرة لأهداف، في ظل عدم إثبات سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى جدارتهما خلال الفترة الماضية.

وأضاف يكن، إن خط الوسط الأبيض يحتاج بدلاء جيدين لطارق حامد وفرجانى ساسى، اللذين أرهقا من ضغط المباريات، ولا بد من ضم لاعبين في الوسط المدافع، وهو نفس الأمر بالنسبة للظهير الأيمن الذي يتواجد فيه حمزة المثلوثى وحازم إمام.

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد في الدقيقة 39، وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.