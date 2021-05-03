شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التجاوزات ضد النادى ويصعّد الأمر ضد اتحادات الكرة واليد والسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك اجتماعا طارئا، لمناقشة الموقف من التجاوزات التى شهدتها الساحة الرياضية فى حق النادى بالعديد من الملفات.

وناقشت إدارة النادى بعض الملفات وأعلن فى بيان رسمى:

- عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دورى مواليد 1999 لكرة القدم والتى توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة، فيما تمت ترضية ناد آخر دون وجه حق.

- العقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذى يؤكد توجه اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تجاه ناد بعينه، والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي.

- توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي، على الرغم من أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات.

- منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد فى الموسم الماضى للنادى الأهلى دون سند قانونى لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب.

- تعيين حكام لمباريات الزمالك فى كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك.

وإذ تؤكد إدارة النادى حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق النادى فإنها سوف تسلك كافة الطرق اللازمة لذلك ومن بينها :

- تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق فى تلك الوقائع كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأى جهة أخرى للحصول على حق النادى غير منقوص.

- التأكيد على وجوب التحقيق فى تلك الوقائع وإعلام النادى بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات فى تلك الألعاب.

-سوف تباشر اللجنة القانونية بالنادى اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك.

-ويستمر المجلس فى انعقاد دائم لحين عودة حقوق فرق النادي.