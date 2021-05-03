شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل سماعات الحكام في مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن سماعات الحكام حصل بها عطل في الدقيقة 95 من لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.
وقال مسؤولو لجنة الحكام، إن جهاد جريشة علم بتعطل السماعات الخاصة بحكام الفيديو، بعدما أعيدت ركلة جزاء الفريق الأبيض والتي سجلها المغربي أشرف بن شرقي، ولم يعمل على إعادة الاتصال بزملائه.
وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.
فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.