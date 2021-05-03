شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل سماعات الحكام في مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن سماعات الحكام حصل بها عطل في الدقيقة 95 من لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقال مسؤولو لجنة الحكام، إن جهاد جريشة علم بتعطل السماعات الخاصة بحكام الفيديو، بعدما أعيدت ركلة جزاء الفريق الأبيض والتي سجلها المغربي أشرف بن شرقي، ولم يعمل على إعادة الاتصال بزملائه.