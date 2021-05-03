شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. المارد الأحمر يخطف السوبر من أنياب الزمالك بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 114 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وفى 14 سبتمبر 2014 توج النادى الأهلى بالسوبر المصرى للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة فى تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 5/4 بعد ماراثون استمر 7 ركلات لكل فريق، انتهى وقت المباراة الأصلى بتعادل الفريقين سلبيا، والتى كان يديرها الحكم محمد فاروق للمرة الثالثة على التوالى، وأقيمت باستاد القاهرة، سجل للأهلى محمد نجيب، وباسم على، وسعد الدين سمير، وصبرى رحيل، ومحمد رزق، بعدما أهدر أحمد عبد الظاهر، ووليد سليمان أول ركلتين.

بينما سجل للزمالك كل من محمد عبدالشافي، وخالد قمر، وعمر جابر، وأحمد توفيق، بينما أهدر كل من أحمد سمير محمد، والبوركينابى محمد كوفى، وإبراهيم صلاح.

جاء تشكيل الأهلى بقيادة الإسبانى خوان كالوس جاريدو مكونا من :شريف إكرامي، باسم علي، محمد نجيب، سعدالدين سمير، صبرى رحيل، محمد رزق، حسام عاشور، حسام غالى "كابتن الفريق"، وليد سليمان، الإثيوبى صلاح الدين سعيدو (أحمد عبدالظاهر ق 74)، عمر جمال (رمضان صبحى ق64).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حسام حسن مكونا من :أحمد الشناوى، عمر جابر، على جبر، البوركينى محمد كوفي، محمد عبدالشافي، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح "كابتن الفريق"، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (أحمد على ق 80)، البوركينى عبدالله سيسيه (خالد قمر ق60)، أحمد عيد عبدالملك (أحمد سمير ق90).

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.