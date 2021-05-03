شكرا لقرائتكم خبر عن كرروا إنجاز السلة.. مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد للفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، لاعبيه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بالفوز على فريق الأهلي في المواجهة التي تجمع الفريقين الخميس المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال مصيلحي للاعبيه عقب التعادل مع سموحة: "أنتم مش أقل من فريق السلة الذي فاز على الأهلي وخطف منه كأس مصر قبل أيام، الأهلي لديه جماهير واستقرار فني وإداري، وأنتم لديكم جماهير عريضة واستقرار فني وإداري أيضا، ولن نقبل منكم سوى الفوز لتأكيد أحقية الفريق في وجود ضمن المربع الذهبي بالدوري".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري للاعبين، أن الأهلي يمر بتراجع على صعيد المستوى والنتائج؛ بسبب انشغاله بالمنافسة القارية، ولا بد من استغلال ذلك، وتحقيق الفوز عليه في قمة الخميس، موضحا أن الجونة وسموحة ليسوا أفضل من الاتحاد، ليحصدوا نقاط من مواجهتهما مع الأهلي.

ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس، مناصفة مع المصري البورسعيدي، برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر ست مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفا، وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الاتحاد رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين (4) و(49)، وسجل هدفي سموحة محمد البدري وأحمد نبيل مانجا "بالخطأ في مرماه" في الدقيقتين (56) و(62).