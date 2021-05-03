شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز .. وفرصة زيزو المهدرة أمام مرمى إكرامي الخالي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمامم بيراميدز خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد 2-5-2021 - على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2020-2021.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 41 نقطة متوفقا على الأهلي وصيفه بفارق 4 نقاط ولكن الأخير يتبقى له 3 مباريات، فيما ظل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

بدأ اللقاء في شوطه الأول بين الفريقين بندية وجدية من قبل الطرفين خاصة وأن أول خمس دقائق حاول كل منهما تسيد مجريات المباراة، وشهدت الدقائق الأولى خطأ لصالح الزمالك سددها فرجاني ساسي بجوار مرمى شريف إكرامي.

وشهدت الدقيقة السادسة الخطورة الأولى لفريق بيراميدز بعدما مرر جون أنطوي كرة متقنة إلى رمضان صبحى الذي سدد الكرة تجاه مرمى عواد ولكن محمود علاء وضع قدمه تجاه الكرة وأخرجها لركلة ركنية.

وشهدت الركلة الركنية الأولى لفريق بيراميدز خطورة ثانية عن طريق جون أنطوي الذي حاول تسديد الكرة في شباك عواد الذي يشارك للمرة الأولى مع فريقه منذ فترة طويلة، ولكن الونش أنقذ الموقف وأخرج الكرة لركلة ثانية لفريق بيراميدز.

وحتى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول لم يشكل الزمالك أي خطورة حقيقة على مرمى شريف إكرامي خاصة وأن خط الوسط والهجوم لفريق الزمالك متباعدين بشكل واضح على عكس بيراميدز.

وتسيد فريق بيراميدز مجريات الأمور خاصة وأن فريق الزمالك ترك الكرة لصالح منافسه في محاولة للاعتماد على الهجمة المرتدة الذي فشل لاعبو الأبيض من تنفيذها حتى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول. وحصل رمضان صحبي الإنذار الأول في اللقاء بعدما عرق حمدي المثلوثي الجناح الأيمن لفريق الزمالك عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وأنقذ شريف إكرامي هدف محققا لفريق الزمالك عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول بعدما أرسل حمزة المثلوثي كرة عرضية على رأس حميد أحداد ولكن حارس بيراميدز أبعد الكرة عن مرماه قبل أن تصل لمهاجم الزمالك.

وسجل عبدالله السعيد هدفا عالميا في شباك محمد عواد عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من تراوري وتلاعب عبدالله السعيد بدفاع الزمالك ووضع الكرة صاروخا في شباك محمد عواد.

وفي الشوط الثاني شكل الزمالك الخطورة الأولى في اللقاء عند الدقيقة 53 بعدما استلم الكرة شيكابالا ونقلها عرضية من فوق دفاعات بيراميدز لتصل إلى حميد أحداد الذي سددة أرضية بالعرض وتخرج بسلام في النهاية بسلام على شريف إكرامي.

وعند الدقيقة 55 شهدت الخطورة الثانية لفريق الزمالك بعدما فشل شيكابالا في تسديد الكرة داخل منطقة جزاء بيراميدز وتصل بطريق الخطأ إلى حميد أحداد الذي فشل أيضا في وضع الكرة بشباك الفريق المنافس.

وتراجع فريق بيراميدز نسبيا في وسط ملعبه خلال الشوط الثاني في محاولة من لاعبيه للاعتماد على الهجمة المرتدة خاصة وأن أغلبية لاعبي الزمالك مندفعين بقوة في الخط الأمامي لتعويض الهدف الذي سجله عبدالله السعيد في نهاية الشوط الأول.

وعند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني شهدت هجمة خطيرة لفريق الزمالك بعدما أخطأ نبيل ونجا أمام منطقة جزائه لتصل الكرة إلى شيكابالا الذي انفرد بحارس مرمى بيراميدز وعرض الكرة إلى سيد زيزو لينقض أحد مدافعين الفريق المنافس ويخرج الكرة لركلة ركنية.

وأنقذ شريف إكرامي هدفا محققا لفريق الزمالك عند الدقيقة 73 بعدما عرض أشر بن شرقي كرة عرضية خطيرة إلى حميد أحداد الذي سددها مباشرة في الوضع أرضيا ولكن إكرامي فرش جسدة وأبعد الكرة عن مرماه.

وبغرابة شديدة تصدى القائم لفريق بيراميدز عند الدقيقة 85 بعدما أرسل شيكابالا كرة عرضية من الجانب الأيسر لفريقه ليوجها محمود علاء في القائم وتنزل الكرة على مسافة قريبة من خط مرمى بيراميدز وتعود الكرة إلى أحداد الذي فشل في وضع الكرة داخل الشباك وأخرجها بعيدا عن البرواز.

وعند الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني احتسب جهاد جريشة بعد العودة لتقنية الفيديو ركلة جزاء نظرا للمس أحمد سامي الكرة بيده اليسرى داخل منطقة جزائه.

وتصدى أشرف بن شرقي للكرة الذي نجح في وضع الكرة داخل شباك شريف إكرامي بعدما سدد اللاعب المغربي الكرة على الأرض عكس اتجاه حارس مرمى بيراميدز. ولكن حكم اللقاء أعاد ركلة الجزاء مرة ثانية عقب عودة لتقنية الفيديو والذي أظهر دخول عدد من لاعبي الفريقين لمنقطة الجزاء قبل تسديد الكرة، وبنفس الطريقة الأولى لركلة الجزاء سجل أشرف بن شرقي هدف التعادل لفريقه. واحتسب حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدل ضائع الذي فشل الفريقين من تسجيل هدف الفوز، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أعلن عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدوري.

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوحخط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي خط الهجوم: حميد أحداد