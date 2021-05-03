شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الدوري الإسباني .. مواعيد المباريات المتبقية لبرشلونة والريال وأتليتكو مدريد وإشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الدوري الإسباني موسم 2020- 2021 من نهايته وتتصارع أربع أندية حاليا على اللقب وفارق النقاط بينهم قريب للغاية، حيث يتصدر فريق أتليتكو مدريد حتى الان برصيد 76 نقطة من 34 مباراة، يليه فريق ريال مدريد بنفس عدد المباريات ولكنه يملك 74 نقطة، ثم برشلونة ثالثا أيضا بنفس عدد المباريات وبنفس عدد نقاط الريال 74 نقطة، يليهم إشبيلية برصيد 70 نقطة ولكن من 33 مباراة.

ويتبقى على نهاية الدوري الاسباني لفرق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد 4 مباريات بينما يتبقى لفريق إشبيلية 5 مباريات.

وفيما يلي جميع المباريات المتبقية ومواعيدها لجميع الفرق الاربعة المنافسة على اللقب الاسباني موسم 2020- 2021.

- مواعيد المباريات المتبقية لفريق أتليتكو مدريد

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الأحد 9 مايو 2021 موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد الأربعاء 12 مايو 2021 موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا الأحد 16 مايو 2021 موعد مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد الأحد 23 مايو 2021



- مواعيد المباريات المتبقية لفريق برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد السبت 8 مايو2021 موعد مباراة ليفانتي ضد برشلونة الثلاثاء 13 مايو 2021 موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو الأحد 16 مايو 2021 موعد مباراة إيبار ضد برشلونة الأحد 23 مايو 2021

- مواعيد المباريات المتبقية لفريق ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية الأحد 9 مايو 2021 موعد مباراة غرناطة ضد ريال مدريد الثلاثاء 13 مايو 2021 موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد الأحد 16 مايو 2021 موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال الأحد 23 مايو 2021

- مواعيد المباريات المتبقية لفريق إشبيلية