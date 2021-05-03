شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الدوري الإسباني .. مواعيد المباريات المتبقية لبرشلونة والريال وأتليتكو مدريد وإشبيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الدوري الإسباني موسم 2020- 2021 من نهايته وتتصارع أربع أندية حاليا على اللقب وفارق النقاط بينهم قريب للغاية، حيث يتصدر فريق أتليتكو مدريد حتى الان برصيد 76 نقطة من 34 مباراة، يليه فريق ريال مدريد بنفس عدد المباريات ولكنه يملك 74 نقطة، ثم برشلونة ثالثا أيضا بنفس عدد المباريات وبنفس عدد نقاط الريال 74 نقطة، يليهم إشبيلية برصيد 70 نقطة ولكن من 33 مباراة.
ويتبقى على نهاية الدوري الاسباني لفرق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد 4 مباريات بينما يتبقى لفريق إشبيلية 5 مباريات.
وفيما يلي جميع المباريات المتبقية ومواعيدها لجميع الفرق الاربعة المنافسة على اللقب الاسباني موسم 2020- 2021.
- مواعيد المباريات المتبقية لفريق أتليتكو مدريد
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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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الأحد 9 مايو 2021
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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد
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الأربعاء 12 مايو 2021
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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا
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الأحد 16 مايو 2021
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موعد مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد
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الأحد 23 مايو 2021
- مواعيد المباريات المتبقية لفريق برشلونة
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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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السبت 8 مايو2021
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موعد مباراة ليفانتي ضد برشلونة
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الثلاثاء 13 مايو 2021
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موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو
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الأحد 16 مايو 2021
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موعد مباراة إيبار ضد برشلونة
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الأحد 23 مايو 2021
- مواعيد المباريات المتبقية لفريق ريال مدريد
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موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية
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الأحد 9 مايو 2021
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موعد مباراة غرناطة ضد ريال مدريد
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الثلاثاء 13 مايو 2021
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موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد
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الأحد 16 مايو 2021
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موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال
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الأحد 23 مايو 2021
- مواعيد المباريات المتبقية لفريق إشبيلية
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موعد مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو
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الأحد 3 مايو 2021
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موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية
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الأحد 9 مايو 2021
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موعد مباراة إشبيلية ضد فالينسيا
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الأربعاء 12 مايو 2021
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موعد مباراة فياريال ضد إشبيلية
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الأحد 16 مايو 2021
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موعد مباراة إشبيلية ضد ألافيس
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الأحد 23 مايو 2021