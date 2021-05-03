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صراع الدوري الإسباني .. مواعيد المباريات المتبقية لبرشلونة والريال وأتليتكو مدريد وإشبيلية

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الدوري الإسباني موسم 2020- 2021 من نهايته وتتصارع أربع أندية حاليا على اللقب وفارق النقاط بينهم قريب للغاية، حيث يتصدر فريق أتليتكو مدريد حتى الان برصيد 76 نقطة من 34 مباراة، يليه فريق ريال مدريد بنفس عدد المباريات ولكنه يملك 74 نقطة، ثم برشلونة ثالثا أيضا بنفس عدد المباريات وبنفس عدد نقاط الريال 74 نقطة، يليهم إشبيلية برصيد 70 نقطة ولكن من 33 مباراة.

ويتبقى على نهاية الدوري الاسباني لفرق وبرشلونة وأتليتكو مدريد 4 مباريات بينما يتبقى لفريق إشبيلية 5 مباريات.

وفيما يلي جميع المباريات المتبقية ومواعيدها لجميع الفرق الاربعة المنافسة على اللقب الاسباني موسم 2020- 2021.

- مواعيد المباريات المتبقية لفريق أتليتكو مدريد

موعد مباراة ضد أتلتيكو مدريد

الأحد 9 مايو 2021

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد

الأربعاء 12 مايو 2021

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا

الأحد 16 مايو 2021

موعد مباراة بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد

الأحد 23 مايو 2021


- مواعيد المباريات المتبقية لفريق برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

السبت 8 مايو2021

موعد مباراة ليفانتي ضد برشلونة

الثلاثاء 13 مايو 2021

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

الأحد 16 مايو 2021

موعد مباراة إيبار ضد برشلونة

الأحد 23 مايو 2021

- مواعيد المباريات المتبقية لفريق ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

الأحد 9 مايو 2021

موعد مباراة غرناطة ضد ريال مدريد

الثلاثاء 13 مايو 2021

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد

الأحد 16 مايو 2021

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال

الأحد 23 مايو 2021

- مواعيد المباريات المتبقية لفريق إشبيلية

موعد مباراة إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو

الأحد 3 مايو 2021

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

الأحد 9 مايو 2021

موعد مباراة إشبيلية ضد فالينسيا

الأربعاء 12 مايو 2021

موعد مباراة فياريال ضد إشبيلية

الأحد 16 مايو 2021

موعد مباراة إشبيلية ضد ألافيس

الأحد 23 مايو 2021

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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