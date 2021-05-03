شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينفي توجهه لغرفة الحكام بعد مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد بشأن توجهه إلى غرفة الحكام بعد انتهاء لقاء بيراميدز، للحديث مع جهاد جريشة حكم اللقاء عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشدد كارتيرون على أنه لم يتوجه لجريشة، ولكنه من المفترض أن يتم احتساب ١٠ دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.