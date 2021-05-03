شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينفي توجهه لغرفة الحكام بعد مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد بشأن توجهه إلى غرفة الحكام بعد انتهاء لقاء بيراميدز، للحديث مع جهاد جريشة حكم اللقاء عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وشدد كارتيرون على أنه لم يتوجه لجريشة، ولكنه من المفترض أن يتم احتساب ١٠ دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع.
وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.