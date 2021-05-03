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الزمالك يهدد بإيقاف النشاط الرياضي: «نتعرض لظلم وهناك تواطؤ ضدنا»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة لن تترك حق النادي.

وقال هشام خلال تصريحات تليفزيونية: «إذا كان الاتحاد يريد أن يعطي الدوري لنادي معين يجب أن يبلغ الأندية لتوفر المصروفات الضخمة التي تتحملها».

وتابع: «نتعرض لظلم من أغلب الاتحادات، ولن نترك حق النادي نحن رجال قانون وقضاء، هل شرعت القوانين واللوائح لمعاقبة الزمالك فقط دون الأندية الأخرى».

وعن بيان اتحاد اليد: «هناك 4 فرق في كأس اليد ولا نعرف من سيتأهل للنهائي ومع ذلك تم احتساب الأهلي بطلا للكأس الموسم الماضي، يجب أن يكون هناك معايير عادلة».

وأكمل: «هناك تواطؤ حدث وتظلم الزمالك ضد إمام عاشور أخفى عن لجنة الاستئناف».

وأضاف: «إيقاف النشاط في الزمالك؟ المجلس في انعقاد دائم والجميع سيعرف القرارات وكل شئ وارد ومطروح».

وأتم: «كارتيرون مستمر في منصبه وكرة القدم بها فوز وتعادل وخسارة».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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