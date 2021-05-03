شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز .. وصراع القمة يشتعل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة رقم 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 41 مستمراً في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما رفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سموحة مساء الخميس الموافق السادس من مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بملعب القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري

جدول الدوري المصري