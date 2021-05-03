شكرا لقرائتكم خبر عن كاريترون: سعيد بأداء اللاعبين أمام بيراميدز.. وشيكابالا نقطة تحول للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بأداء الفريق في الشوط الثاني أمام بيراميدز بعد التراجع في الشوط الأول، موضحا أنه كان يشعر بأن الفريق لن يسجل في ظل حالة سوء التوفيق التي لازمت الفريق في الشوط الثاني.

أضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن التعادل في مباراة اليوم نتيجة جيدة في ظل الظروف التي شهدتها المباراة.

كما أشار كارتيرون إلى أن تراجع اللاعبين في الشوط الأول جاء بسبب ضغط المباريات وإرهاق اللاعبين من توالي المباريات في الوقت الذي حصل فيه لاعبو بيراميدز الأساسيون على راحة من المباراة السابقة.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن لاعبيه كانوا في حاجة لقوة ذهنية كبيرة للعودة للمباراة، مشددا على أن مشاركة شيكابالا نقطة تحول في المباراة ولعب دورا كبيرا، مؤكدا أن فريقه سنحت له 6 فرص محققة لم يسجل سوى هدف واحد.

وألمح كارتيرون إلى أن الجميع شاهد مسرحية ركلة الجزاء التي تمت إعادتها، موضحا أن الحكم احتسب دقيقة ونصف وقتا محتسبا بدلا من الضائع بالرغم من أن كل تغيير يحدث في المباراة أمامه نصف دقيقة تحتسب وقتا بدلا من الضائع.

وتابع كارتيرون أن المنافس كان يلعب بطريقة 3-5-2 مشددا على أن شيكابالا عائد من الإصابة ومن الصعب أن يلعب 90 دقيقة، مضيفا أنه إذا بدأ بشيكابالا فلن تتواجد على مقاعد البدلاء أوراق رابحة.

وأضاف كارتيرون أن أحمد فتوح الظهير الأيسر قدم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا، وأوضح أنه دفع بإسلام جابر في وقت مناسب وتسبب في ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك.

وأشار المدير الفني إلى أن فرجاني ساسي لديه أفضل مما يقدمه ولكنه لم يحصل على راحة في ظل ضغط المباريات ومن الصعب أن يبدأ أي مباراة بدونه، وشدد على أن ساسي كان أفضل في الشوط الثاني عما كان عليه في الشوط الأول.

وعلق المدير الفني على فرصة زيزو الضائعة في الشوط الثاني قائلا :«الأمر صعب نفسيا على اللاعب بعد إهدار هذه الفرصة، وكان غاضبا بعد اللقاء، خاصة أنه ليس في أفضل مستوياته».

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن زيزو سيعود لمستواه المعهود في الفترة المقبلة وشدد على أنه يثق في قدرات جميع اللاعبين.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.