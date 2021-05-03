شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: شيكابالا نقطة تحول في أداء الزمالك.. وفرجاني أسوأ لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان نقطة التحول في أداء الفريق خلال مباراة بيراميدز.

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدور الممتاز.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «نزول محمود عبدالرازق شيكابالا، مع بداية الشوط الثاني، كان نقطة تحول في أدا الفريق الأبيض».

وأضاف :«شيكابالا، كان أفضل لاعبي الزمالك، حيث صنع العديد من الفرص لزملائه»، مشيرًا :«التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الأبيض هو أسوأ لاعبي الفريق، ويجب أن لا يشارك بشكل أساسي في المباريات المقبلة».

وتابع :«ساسي بنسبة 90% لن يستمر مع الزمالك، لذلك من الأفضل أن لا يشارك بشكل أساسي، في ظل المستوى السئ الذي يُقدمه اللاعب مع الفريق في المباريات الأخيرة».