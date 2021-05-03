شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة عقب التعادل مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك وبيراميدز، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة رقم 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 41 مستمراً في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما رفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سموحة مساء الخميس الموافق السادس من مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بملعب القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد فاز على سموحة بهدفين نظيفين في لقاء الدور الأول.