شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا ضد برشلونة .. ميسي يحافظ على استمرار البلوجرانا في مطاردة الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة مطاردته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا" وذلك بعد أن تغلب الفريق خارج قواعده بنتيجة 3-2 على فالنسيا في مباراة ضمن الجملة 34 من المسابقة.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح أصحاب الأرض التهديف بعد 5 دقائق من البداية عن طريق المدافع جابرييل باوليستا.

ورد برشلونة بـ 3 أهداف عن طريق ليونيل ميسي (الذي اهدر ركلة جزاء) وأنطوان جريزمان، ثم ميسي مرة أخرى، وكل ذلك كان خلال 12 دقيقة بين الدقيقة 57 والدقيقة 69.

وسجل لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير هدفًا قلص به الفارق لهدف، قبل 7 دقائق من النهاية، لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الخفافيش من الخسارة أمام البلوجرانا.

رجل المباراة:

حصد ليونيل ميسي أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أن سجل النجم الأرجنتيني هدفين من أهداف برشلونة ال3.

ميسي ربح 9 إلتحامات أرضية، سدد 5 مرات (3 على المرمى)، راوغ 6 مرات بنجاح (من 7)، وصنع فرصة تهديفية محققة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

فالنسيا تلقى خسارته رقم 14 في الدوري ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر وبفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

برشلونة حقق فوزه رقم 23 وأرتفع رصيد الفريق إلى 74 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هذا هو أول فوز لبرشلونة في لا ليجا على ملعب ميستايا – معقل فالنسيا – منذ عام مايو 2016.

- أنطوان جريزمان سجل 5 أهداف في مبارياته ال5 الأخيرة، سلسلة غير مسبوقة له بقميص برشلونة.

- ليونيل ميسي سجل هدف من ضربة حرة مباشرة للمرة رقم 50 في مسيرته مع برشلونة.

- ليونيل ميسي أهدر 14 ركلة جزاء في لا ليجا. فقط هوجو سانشيز (15) هو أكثر من أهدر ركلات جزاء في تاريخ المسابقة.

- ميسي أهدر ركلة جزاء ضد نفس الخصم في مرحلتي الذهاب والإياب من موسم في لا ليجا للمرة الأولى في مسيرته. خاومي دومينيك كان تصدى لركلة الجزاء التي نفذها ضد فالنسيا في كامب نو، واليوم جاسبر سيليسن تصدى لركلة جزاء أخرى.