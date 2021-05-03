شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم المقاصة بثنائية في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي إنبي فوزاً ثميناً على حساب نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بملعب بتروسبورت بمنافسات الجولة رقم 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 220-2021.

جاءت ثنائية انبي بواسطة كل من دينوبيتر وكريم طارق في الدقيقتين 63 و 90 من عمر المباراة.

ورفع الفوز رصيد انبي للنقطة 27 محتلاً المركز السابع، بينما جمدت الهزيمة رصيد المقاصة عند 23 في المركز التاسع.