شكرا لقرائتكم خبر عن أودينيزي ضد يوفنتوس .. رونالدو ينقذ السيدة العجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنقذ كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من فخ الخسارة ضد أودينيزي، وقاد فريق السيدة العجوز إلى تحقيق فوز هام في صراع التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم القادم.

وكان أصحاب الأرض متقدمين بهدف نظيف بعد أول 10 دقائق من المباراة عن طريق المدافع ناهويل مولينا، وظل تقدم أودينيزي في النتيجة حتى أخر 7 دقائق من المباراة عندما حصل يوفنتوس على ركلة جزاء، حولها رونالدو بنجاح في شباك سيمون سكوفيت.

وعاد رونالدو مجددًا في الدقيقة 89 ليسجل هدفًا ثانيًا وقاتلًا للضيوف، ليمنح يوفنتوس انتصارًا صعبًا وغاليًا خارج قواعده على أودينيزي بنتيجة 2-1.

رجل المباراة:

كريستيانو رونالدو خطف الأضواء بتسجيله هدفين في أخر 7 دقائق لعب حول بهم تأخر يوفنتوس إلى فوز هام.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

يوفنتوس صعد للمركز الثالث برصيد 69 نقطة، وهو نفس رصيد اتالانتا (الثاني) وآي سي ميلان (الرابع).

أودينيزي تجمد رصيده عن 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فقط روبرت ليفاندوفسكي (36) وليونيل ميسي (28) سجلا أهدافًا على مستوى الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى هذا الموسم أكثر من كريستيانو رونالدو (27).

- يوفنتوس استقبلوا هدف على الأقل في كل مباراة من المباريات ال10 الأخيرة التي لعبوها في الدوري، سلسلة لم يعرفها النادي منذ أبريل 2010 (19 مباراة).