شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالعزيز يخوض تدريبات خاصة بعد مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بيراميدز تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.