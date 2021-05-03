شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالعزيز يخوض تدريبات خاصة بعد مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بيراميدز تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.
وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.