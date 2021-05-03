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محمود عبدالعزيز يخوض تدريبات خاصة بعد مواجهة بيراميدز

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بيراميدز تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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