شكرا لقرائتكم خبر عن الطعون تقتحم انتخابات أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسدل الستار الاثنين، على القوائم النهائية لانتخابات أهلي جدة الخاصة برئاسة النادي السعودي وعضوية مجلس الإدارة، بعد اقتصار المنافسة على المرشحين زياد اليوسف وماجد النفيعي.

وشهدت الـ24 ساعة الماضية تقدم قائمة اليوسف بالطعن على قائمة النفيعي في نقطتين، الأولى عدم توقيع النفيعي على تعهد المسؤولية التضامنية بتحمل ديون النادي، والثاني ضد وجود المحامي محمد اليني ضمن قائمة النفيعي.