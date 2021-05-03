شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نطالب اتحاد الكرة بإبعاد "حكام السوابق السيئة" معنا عن مبارياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، أن أحداث مباراة الفريق الأبيض وبيراميدز كانت مؤسفة، مضيفا:"المباراة أحداثها مؤسفة وهذا واضح للجميع، كانت هناك ركلة جزاء لحازم إمام بعد دفع باليد، وكان يجب العودة للفار، كما أنه أطلق الصافرة قبل نهاية الوقت الإضافي، والجميع رأى المباراة وأخطاء التحكيم".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "يجب على اتحاد الكرة أن يُبعِد أي حكم له سوابق سيئة مع نادي الزمالك، ويجب أن يتم اختيار حكام على قدر من المسؤولية هناك حكام كثير جيدة، كانت هناك أخطاء بينة وفجة، ويجب أن يكون هناك تحقيق من اتحاد الكرة".

واختتم: "لجنة الزمالك تطالب بالتحقيق مع حكم مباراة بيراميدز؛ لإظهار الشفافية، كما أنه حقنا، وسنصدر قرارات ستُنشر لاحقا".

تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، حيث تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد في الدقيقة 39، وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا، وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 18 هدفا.