شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر حارس سيراميكا: اجعل عملك مصدرا لتطوير مهاراتك وليس لجنى الراتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، رسالة إلى متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مصحوبة بفيديو التصديات التي قام بها في مباراة فريقه أمام البنك الأهلى.

وكتب عامر عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "في النهاية، أنت المستفيد من تطورك الذاتي، وعليك أن تحرص على ألا يكون عملك مجرد مصدر لجني الراتب، بل كن حريصا على اكتساب مهارات".



عامر عامر

وفى سياق متصل قال مصدر مطلع بجهاز الكرة بفريق سيراميكا لـ"الخليج 365"، إن الأهلى تراجع عن فكرة ضم عامر عامر بسبب تقدمه فى السن ورغبة النادى الأحمر فى التعاقد مع حارس شاب يكون قادرا على المنافسة مع الحراس الموجودين بالقلعة الحمراء في الفترة لحالية.

وأشاد المصدر بقدرات وإمكانيات عامر عامر خصوصا، بعد تألقه ودفاعه عن مرمى سيراميكا ببسالة أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وفى سياق آخر، تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلى في مباراة كان نجمها الأول الحارس عامر عامر، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.