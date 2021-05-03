شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم "شبابه" بسباعية وديا استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، على فريق الأمل "الشباب" بالنادي بسبعة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي الخميس المقبل بالدوري المصري الممتاز.

وسجل سباعية الاتحاد كل من: خالد قمر، وأحمد راشد، ومحمد الصباحي، وحسام عاشور، وعبد السميع سيمو، وأحمد حجي هدفين.

وانتهى ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد وسموحة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 وخسر مواجهة وحيدة، وسجل لاعبيه 28 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس، مناصفة مع المصري البورسعيدي، برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر ست مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفا، وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

سجل هدفي الاتحاد رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي في الدقيقتين (4) و(49)، وسجل هدفي سموحة محمد البدري وأحمد نبيل مانجا "بالخطأ في مرماه" في الدقيقتين (56) و(62).