شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الشوربجي: إلغاء خصم الـ3 نقاط من الإسماعيلي حال تصالحه مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إنه سيتم إلغاء عقوبة خصم النقاط الثلاث من النادي الإسماعيلي في حالة التصالح مع نادي النجوم، بشأن مستحقات اللاعب إبراهيم حسن.

وتابع عادل الشوربجي، في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة يرحب بالصلح بين الأندية، وبالتالي لو تم الصلح بين الفريقين وتنازل النجوم سنلغي العقوبة على الفور.

وقرر النائب أحمد عثمان، شقيق إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، تشكيل لجنة للتواصل مع محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل، بغية بحث سبل تسديد غرامة الـ20 مليون جنيه، والخاصة بصفقة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى، بعد عقوبة اتحاد الكرة بخصم ثلاثة نقاط من رصيد الدراويش.