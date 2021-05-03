شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وحيد وبواليا لقائمة الأهلي أمام المحلة واستبعاد كهربا وغياب بانون وأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة مباراة فريقه التي ستخوض مباراة غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث ضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة عودة محمود وحيد بعد تعافيه من الإصابة ووالتر بواليا الذي كان يخرج لأسباب فنية، بينما يستمر غياب بدر بانون وأيمن أشرف وغياب محمود كهربا.

وانتظم حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التدريبات الجماعية للأهلي على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من تجهيز اللاعب، وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن حمدي فتحي شارك في التدريبات الجماعية للفريق، ولكن بـ«جبيرة طبية»، خوفًا عليه من أي التحامات، وذلك لتجهيزه للمرحلة القادمة.

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية، بسبب إجرائه جراحة في ذراعه بعد إصابته مع المنتخب الوطني.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب المحلة، في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.