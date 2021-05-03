شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يفوز على سبورتنج ويؤجل حسم بطل دوري سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة سلة سيدات الاهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 72/82 في رابع مباريات الدور النهائي من دوري السوبر، التي أقيمت يين الفريقين مساء أمس الأحد.

وجاء فوز الأهلي ليؤجل حسم بطل النسخة الحالية من البطولة، خاصة أن الفريقين أصبحا متعادلين فى النتيجة 2/2، حيث نجح فريق النادى الأهلى فى الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 80/83 فى ثالث المواجهات، بينما فاز الفريق السكندرى فى اللقاء الأول بنتيجة 94/ 69، وفى اللقاء الثانى بنتيجة 86/76 لبطولة الفريق الأحمر بالتغلب فى لقاء اليوم وتصلك النتيجة 2/2.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء الثلاثاء المقبل، فى مباراة فاصلة تحسم الفريق الفائز، المقرر تتويجه بدوري سوبر سيدات السلة، وفوز أى الفريقين يتوّجه بطلا للدورى.