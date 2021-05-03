شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: ضربة الجزاء أمام بيراميدز مسرحية.. وشيكابالا غيَّر من اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه سعيد بأداء لاعبيه في شوط المباراة الثاني أمام بيراميدز، لافتًا إلى أنه راض عن التعادل، خاصة أنه استشعر عدم تسجيل أهداف في تلك المباراة لسوء الحظ.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي: "بدأنا مباراة بيراميدز بالتشكيل الأساسي، وجميعهم يعانون من الإجهاد عكس بيراميدز الذي أراح عددا كبيرا من لاعبيه في مواجهة نامونجو الأفريقية".

وأضاف، أن لاعبي الزمالك كانوا في حاجة لقوة ذهنية للعودة في الشوط الثاني، وحصلنا على 6 فرص، لم نسجل منها سوى هدف من ضربة جزاء، وشاهدنا مسرحية ضربة الجزاء، والحكم لم يحتسب الوقت بدل الضائع، لكن أجرينا تبديلا بنزول شيكابالا الذى غيّر من شكل اللقاء.

وتابع: "واجهنا فريق يعتمد على طريقة 3 - 5 - 2، لذلك فضل دخول شيكابالا في الوسط حتى لا يضيع جهده في الدفاع، وشيكابالا عائد من الإصابة ولا يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة، لذلك لم نعتمد عليه من بداية اللقاء، وحتى لا نفقد ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

وأشاد كارتيرون بأحمد فتوح، مؤكدًا أنه قدّم مستوى مميزا أمام بيراميدز، ومنحنا الفرصة لإسلام جابر لأنه يستحق الظهور، ونجح في المساهمة لحصول الزمالك على ركلة جزاء. واختتم: "فرجاني ساسي لاعب مميز ويقدم مستوى جيدا، ومستواه متذبذب؛ بسبب ضغط المباريات فقط، فرصة زيزو التي أهدرها أمام مرمى بيراميدز كانت صعبة نفسيًّا عليه، واللاعب ظهر في حالة نفسية سيئة بعد اللقاء، ويعاني من ضغط نفسي وضغط مباريات، لكنني واثق في اللاعب وقدرته على العودة لمستواه".