شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بطاقة حمراء مفقودة وركلة جزاء غير صحيحة فى لقاء الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * بيراميدز

المسابقة: الجولة الـ19 من بطولة الدورى العام

الملعب: استاد القاهرة

نتيجة المباراة: التعادل الإيجابى هدف مقابل هدف

حكم المباراة: جهاد جريشة

المساعد الأول: عمر فتحي

المساعد الثانى: شهاب راشد

الحكم الرابع: سامح حسين

حكام الـvar : الصباحي ومحمود أبوالرجال

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : جهاد جريشة

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية؛ نتيجة الأحداث التحكيمية المثيرة والجدلية، لم يوفق طاقم التحكيم فى إدارتها خاصة فى عنصر التعاون بين حكم المباراة وغرفة الـvar وكانت أهم الأحداث كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 85 يرتكب لاعب الزمالك طارق حامد مخالفة تستحق البطاقة الصفراء نتيجة استخدام الذراع وكان يجب إشهار البطاقة الحمراء للأنذار الثانى ولكن الحكم احتسب المخالفة فقط ولم يشهر البطاقة الحمراء طبقا للقانون.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 88 مطالبة من لاعبى الزمالك باحتساب ركلة جزاء بداعى مخالفة لمس الكرة باليد على لاعب بيراميدز أحمد سامى الحكم يشير باستمرار اللعب وبعد التوقف يتم استدعاؤه من غرفة الـVAR ليذهب للمشاهدة ويعود باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة، نتيجة وضع اليد الطبيعى لحظة تلامس الكرة باليد (POINT OF CONTACT) للاعب بيراميدز والتى كانت بجانب الجسم ولم تكبر حجم الجسم.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، والسرعة القصوى على مدار شوطى اللقاء.

العقوبات الأنضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من رمضان صبحى، أحمد أيمن منصور من بيراميدز فى الدقيقة 33، 70 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد، كما أنذر كلا من محمود علاء، طارق حامد من الزمالك فى الدقيقة 42، 46 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد. وكان يجب إشهار البطاقة الصفراء لكل من أوباما من الزمالك وعبدالله السعيد من بيراميدز نتيجة التهور.

تقييم مبدأ إتاحة الفرصة: تطبيق جيد بمبدأ إتاحة الفرصة فى الدقيقة 33، ثم عاد وأشهر البطاقة الصفراء نتيجة تعطيل الهجوم.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 4، 13، 48، 60 تعاون فى الدقيقتين 28 و70 بتقدير صحيح

المساعد الثانى: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 11، 24، 58، 76، 80 وتعاون فى الدقيقة 46 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تدخل غير صحيح من الـVAR فى الدقيقة 88 باستدعاء الحكم فى ركلة الجزاء لصالح الزمالك وفى إعادة ركلة الجزاء.