شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشكل لجنة للتواصل مع النجوم بشأن غرامة الـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النائب أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى تشكيل لجنة للتواصل مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل، بغية بحث سبل تسديد غرامة الـ 20 مليون جنيه والخاصة بصفقة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى بعد عقوبة اتحاد الكرة بخصم ثلاثة نقاط من رصيد الدراويش.

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن اتحاد الكرة لم يخطر الإسماعيلى بخصم أى نقاط من رصيده، مؤكدا أن قرارات لجنة الانضباط بخصوص قبول طعن الإسماعيلى شكلا ورفضه موضوعا بسبب أنه لم يكن هناك قرار بخصم نقاط وأن موضوع خصم نقاط مرتبط بحل الموضوع بين الإسماعيلى ونجوم المستقبل.

ووجه وحيد رسالة طمأنة لجماهير الدراويش بأن الأزمة الحالية فى طريقها للحل، وسيكون هناك اتفاقيات وحلول للأزمة بشكل رسمى بين الإسماعيلى ونجوم المستقبل وعقد اتفاق على تسوية جميع الأمور.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلى فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلى فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة إصدار قرارها فى التظلم المقدم من ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 أشهر خلال اجتماعها المقبل، فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادى الزمالك فى شأن اللاعبين: أحمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحيى مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادى الأهلى وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار إبراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة.