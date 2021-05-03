شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تهتف لشيكابالا بعد التعادل مع بيراميدز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة على الهتاف لمحمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق عقب انتهاء مواجهة بيراميدز بالتعادل بهدف لكل فريق، ولبى شيكابالا نداء الجماهير، وتوجه للمدرجات لرد التحية، وتوجيه الشكر للجماهير التي حرصت علي مساندته.
بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.
فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.
وارتقى المغربي أشرف بن شرقى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى قمة هدافى الدورى برصيد 9 أهداف بالتساوى مع محمد شريف لاعب الأهلى وعمر كمال لاعب المصري البورسعيدى وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن لاعب سموحة الذى انتقل مؤخرا لأهلى طرابلس الليبى.
ووصل أشرف بن شرقى إلى الهدف رقم 9 بالموسم الحالي من الدوري بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه في شباك بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدور.