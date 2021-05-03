شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تهتف لشيكابالا بعد التعادل مع بيراميدز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجماهير المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة على الهتاف لمحمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق عقب انتهاء مواجهة بيراميدز بالتعادل بهدف لكل فريق، ولبى شيكابالا نداء الجماهير، وتوجه للمدرجات لرد التحية، وتوجيه الشكر للجماهير التي حرصت علي مساندته.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.