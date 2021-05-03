شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز لاعب الزمالك يخوض تدريبات خاصة بعد مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة باستاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام بيراميدز، تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بتقدم بيراميدز بهدف نظيف احرزه عبد الله السعيد في الدقيقة 39 من عمر المباراة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.

بدأ فريق بيراميدز اللقاء بهجوم ضاغط علي دفاع الزمالك وكان الأكثر خطورة علي مرمي محمد عواد، وظهر لاعبو الزمالك في مشهد دفاعي متكامل حتي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

بادل لاعبو الزمالك نظرائهم في بيراميدز الهجمات خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ولكن دون خطورة علي مرمي شريف اكرامي، حيث كانت الهجمات عشوائية دون أي تهديد علي مرمي بيراميدز، وفي الدقيقة 39 يباغت بيراميدز لاعبو الزمالك بهجمة منظمة تنتهي عند عبد الله السعيد الذي يضعها بقوة في مرمي محمد عواد معلنا تقدم بيراميدز بهدف نظيف.

بدأ الزمالك الشوط الثاني مهاجما املا في التعادل ولكن دون جدوي نتيجة رعونة لاعبيه، ولم تفلح تبديلات كارتيرون في تعديل النتيجة، حيث شارك كل من حازم امام وسيف الجزيري وإسلام جابر وشيكابالا علي مدار الشوط.

واهدر احمد سيد زيزو لاعب الزمالك فرصة التعادل لفريقه امام بيراميدز في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة في جسد مدافع بيراميدز وقت خروج شريف اكرامي من مرماه.

وتسابق لاعبو الزمالك في اهدار الفرص السهلة، حتي نجح اشرف بن شرقي من احراز هدف التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة من ركلة جزاء.