شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين لاعبي الزمالك وجهاد جريشة بعد انتهاء مباراة بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عدد من لاعبي فريق الزمالك وجهازهم الفني في مشادة مع حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز عقب اللقاء الذي انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.