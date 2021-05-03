الزمالك: قد لا نستكمل مبارياتنا في الدوري احتجاجًا على عقوبة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هاجم عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، ما تردد حول عدم تقدم النادي بتظلم لتخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.".

وقال الدردير في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" الزمالك قد لا يشارك في باقي مبارياته في الدوري احتجاجا على قرارات اتحاد الكرة في أزمة إمام عاشور".

وأضاف:" اجتماع مجلس إدارة الزمالك لا يزال منعقدا ولم تخرج القرارات حتى الآن، والمجلس مستاء مما يحدث من اللجنة الأحادية التي تدير كرة القدم في مصر".

وتابع:" الكلام عن عدم ارسال نادي الزمالك للاسئناف ضد العقوبة التي وقعت على إمام عاشور أمر "مضحك" واتعجب من موقف اتحاد الكرة ضد النادي وتعمد للتأخير في إصدار القرار".