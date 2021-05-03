خبير تحكيمي: ركلة الجزاء غير صحيحة.. وحامد يستحق الطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح سمير محمود عثمان المحلل التحكيمي لقناة أون تايم سبورتس الفضائية أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك لم تكن صحيحة، كما أوضح أن طارق حامد يستحق الطرد.

وقال عثمان في تحليله للأداء التحكيمي في مباراة الزمالك وبيراميدز: "لا يوجد أي احتكاك بين شريف إكرامي وأشرف بنشرقي في كرة الشوط الأول وكان يمكن أن يعاقب جهاد جريشة لاعب الزمالك بالانذار".

وتاببع: "كرة طارق حامد بالكوع مع عبدالله السعيد لا يجب أن تكون خطأ فقط لأنها يجب أن تكون انذار على الأقل ولا يجب أن يكون هناك حكم كبير ويرتكب خطأ كهذا، حب نفسك يا جهاد أكتر من أي نادي".

واختتم بتوضيح أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك لم تكن صحيحة: "كرة أحمد سامى لو لم ترتطم في يده لارتطمت في صدره ولا أرى فيها ركلة جزاء".

وانتهت مباراة الزمالك أمام بيراميدز بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.