الزمالك: نُظلم في كل الألعاب.. والأهلي لا يستحق كأس اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن جميع فرق ناديه للتعرض للظلم من الاتحادات المحلية المسؤولة عن البطولات المصرية.

وأشار إبراهيم في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الأهلي لا يستحق الحصول على لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد عن الموسم الماضي، وفقًا لقرار الاتحاد المحلي للعبة.

وقال نائب القلعة البيضاء: "الزمالك يتعرض للظلم من كل الاتحادات المحلية، كيف يتم منح الأهلي لقب كأس مصر لكرة اليد؟!، هناك أربعة فرق ما زالت في الدور قبل النهائي".

واختتم: "الزمالك حصل على بطولة الدوري لكرة اليد لأننا كنا المتصدرين ولذلك فنحن الأحق، لكن كأس مصر ما زال هناك أربعة فرق في نفس الدور فكيف يتم منحه للأهلي".