التظلمات: لم يصلنا تظلم عاشور.. ونعد بدراسته لو أثبت الزمالك إرساله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، أنه تلقى ردًا بالسلب عند استفساره عن وجود تظلم يخص إمام عاشور لاعب نادي الزمالك.

وأشار الشوربجي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يعد بفحص التظلم الخاص بإمام عاشور بنفسه وإتخاذ قرارًا بشأنه، إذا أثبت الزمالك وجوده بالفعل.

وقال الشوربجي: "عندما طلبنا التظلمات الخاصة بإيقاف لاعبي الشباب في الأهلي والزمالك فوصلني واحد عن الأهلي وآخر عن الزمالك ضد عقوبة خمسة لاعبين فقط".

وأكمل: "عندما استفسرت عن تظلم إمام عاشور فتم إبلاغي بأن الزمالك لم يتظلم وكذلك اللاعب لم يتقدم بتظلم بنفسه، ولذلك عندما أصدرنا القرار وضعنا اسماء الخمسة لاعبين فقط".

وأضاف: "الطبيعي عندما يتم إعلان اسماء الخمسة لاعبين فهذا يعني أنني لم اتسلم التظلم الخاص بإمام عاشور، مسؤولو اتحاد الكرة أبلغوني بعدم وجود أي تظلمات أخرى باستثناء التي ذكرتها".

واختتم: "إذا ثبت تقدم إمام عاشور بتظلم مستوفي كافة الشروط التي يتم تقديم التظلمات بها في الموعد المحدد ودفع الرسوم، فأعد بمناقشة التظلم بنفسي وإصدار قرار بشأنه".