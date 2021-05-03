الزمالك: لمصلحة من يتم "إخفاء" تظلم عاشور وتخفيف عقوبة حارس نادِ ما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن تظلم إمام عاشور لاعب فريقه على قرار إيقافه قد تم إخفاءه عمدًا من جانب مسؤولي اتحاد الكرة المصري.

وأشار إبراهيم في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مستمر في موقعه رغم تراجع نتائج مباريات الفريق مؤخرًا.

وقال إبراهيم: "تظلم الزمالك ضد عقوبة إمام عاشور تم إخفاءه عن لجنة الاستئناف، لمصلحة من؟، يجب أن يتم فتح تحقيق في الواقعة وعليكم بعدم استفزاز جماهير الزمالك".

وأكمل: "عندما يتم إيقاف حارس مرمى نادِ ما ثم يتم تخفيف عقوبته ليشارك في مباراة قارية للفريق ونحن يتم إيقاف عدد من اللاعبين لمدة 12 مباراة، لمصلحة من؟".

واختتم: "كارتيرون مستمر في موقعه كمدير فني للزمالك، نحن لا نحاسب بالقطعة".