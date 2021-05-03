الزمالك يعلن.. طلب التحقيق مع جريشة.. تهديد بإيقاف النشاط.. واجتماع طاريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك، مطالبة القلعة البيضاء بالتحقيق مع الحكم جهاد جريشة بعد أداءه في مواجهة الفريق ضد بيراميدز بدوري We المصري.

وأشار إبراهيم في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى تعرض الزمالك لظلم تحكيمي فج، متعجبًا من رغبة اتحاد الكرة في إهداء لقب الدوري لنادِ بعينه -حسبما وصف-.

وقال نائب رئيس القلعة البيضاء: "الزمالك ظُلم تحكيميًا بشكل غير مقبول، نستحق ركلة جزاء لحازم إمام في الثوان الأخيرة بعد دفعه باليد، ولكن جهاد جريشة لم يعد لتقنية حكم الفيديو".

وأكمل: "جهاد جريشة له سوابق سيئة مع نادي الزمالك وكان عليه إبعاده عن إدارة أي مباراة للفريق".

وأضاف: "إذا كان اتحاد الكرة يرغب في إهداء الدوري لنادِ بعينه فلينتهي المسابقة من الآن بدلًا من الملايين التي يتم صرفها، نتعرض لظلم تحكيمي فج".

وأردف: "لجنة إدارة نادي الزمالك تطالب بالتحقيق مع جهاد جريشة والإعلان عن نتائجها بعد أخطاءه الفادحة أمام بيراميدز، نحن في حالة إنعقاد دائم وسنصدر قرارات حاسمة".

وأوضح: "كل الخيارات مطروحة أمامنا لإتخاذ قرارات بعد لقاء بيراميدز، لن نترك حق الزمالك فنحن رجال قانون وقضاء ولن نسمح بأن يُظلم الفريق وإلا فالأفضل ألا نتواجد في النادي".

واستطرد: "إيقاف النشاط في الزمالك؟ كل شيء وارد ومطروح أمام اللجنة المؤقتة وسيتم إتخاذ القرارات بعد دراستها بشكل كامل".

واختتم: "طرد لاعب أو عدم طرده هو خطأ قد يكون غير مؤثر، لكن ركلة الجزاء التي تم حرمانها منها فهي بنسبة 90% ستصبح الهدف الثاني لنا، وبالتالي هي خطأ مؤثر".