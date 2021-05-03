بواليا ضمن 4 مهاجمين.. تعرف على قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي، القائمة التي تستعد لخوض مباراة غزل المحلة والمقرر لها مساء الإثنين ضمن حسابات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور محمود وحيد ووالتر بواليا بعد غيابهما الفترة الماضية إما بسبب الإصابة أو لأسباب فنية حيث من المقرر أن يتجه الفريق الأحمر لخوض مباراة المحلة على ملعب الأخير.

وجاءت قائمة الأهلي والمكونة من 21 لاعبًا على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا - صلاح محسن.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك إلا أن الفريق الأحمر لديه ثلاث مباريات أقل من الأبيض، في المقابل يأتي فريق غزل المحلة بالترتيب الحادي عشر برصيد 24 نقطة.