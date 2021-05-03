كارتيرون يتحدث عن.. القوة الذهنية لشيكابالا.. مسرحية.. وصعوبة لزيزو وفرجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بأن الفريق استطاع أن يضيف الكثير من القوة الذهنية للفريق بعدما شارك، قائلًا أن ما حدث في احتساب الوقت الضائع كان مسرحية.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع بيراميدز 1-1 اليوم الأحد: "أشعر بالسعادة بسبب مستوى اللاعبين، لقد لعب الفريق بأداء أقوى وأفضل كثيرًا، كنت أشعر أننا لن نتمكن من التسجيل لكنهم في النهاية حققوا التعادل."

وتابع: "التشكيل الذي بدأ المباراة اليوم، يلعب منذ فترة طويلة، ويشعرون بالإجهاد على عكس بيراميدز، الذي أراح عدد من اللاعبين في المباراة الماضية، ولديهم جاهزية أكبر."

وأضاف: "اللاعبون كانوا بحاجة إلى قوة ذهنية، وبمشاركة شيكابالا كان له الفضل في العودة إلى المباراة من جديد".

وانتقد طريق احتساب الوقت الضائع، قائلًا :"حدثت مسرحية في احتساب الوقت الضائع اليوم، فحسب اللوائح التبديل يحتاج إلى نصف دقيقة، ولا أعرف كيف يحتسب وقت ضائع لمدة دقيقة ونصف فقط في النهاية".

وانتقل للحديث عن سر تواجد شيكابالا بين البدلاء: "اعتمدت اليوم على شيكابالا في مركز صانع الألعاب بسبب طريقة بيراميدز الذي يعتمد على 5 لاعبين في الخط الخلفي، واستطاع بالفعل أن يصنع الفارق".

وواصل: "وسبب عدم الاعتماد على شيكابالا كأساسي هو عودته من الإصابة مؤخرا وبالإضافة إلى أنني استفيد بموهبة على مقاعد البدلاء يمكن أن تصنع الفارق في الشوط الثاني".

وانتقل للحديث عن العناصر الأخرى، قائلًا :"إسلام جابر لاعب مجتهد وأنا سعيد أنه لعب العرضية التي تسببت في ركلة الجزاء، وفرجاني ساسي لديه الأفضل ليقدمه لكن وقت الراحة قليل والمباريات صعبة وصعب أن نبدأ مباراة بدون فرجاني وطارق حامد."

ثم اختتم بالحديث عن إهدار زيزو لفرصة والمرمى خالي: "صعب جدا لزيزو نفسيا إضاعة فرصة كهذه، خصوصا أنه متراجع فنيا ولكني أثق فيه جدا ومتأكد من عودته لمستواه".