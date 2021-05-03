اخبار الرياضه

نشرة الأحد.. تعادل مثير للزمالك أمام بيراميدز.. والنني يسجل أمام نيوكاسل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الأحد 2 مايو 2021.

رسميا.. إنتر يكسر احتكار يوفنتوس ويتوج بالدوري الإيطالي

إنبي يعبر المقاصة بثنائية ويقترب من المربع الذهبي للدوري

يحول تأخره لفوز على فالنسيا ويعود للصراع على الليجا

بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز ويواصل ملاحقته لصدارة الدوري

محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

اتحاد الكرة: كأس العرب إعداد جيد للمنتخب قبل كأس الأمم الإفريقية

دراما +90.. الزمالك يحصل على نقطة بتعادل مثير أمام بيراميدز

بالفيديو.. النني يسجل ويقود آرسنال للفوز على نيوكاسل

رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول إلى أجل غير مسمى

الاستئناف: الزمالك لم يتظلم ضد إيقاف إمام عاشور

أياكس يتوج بالدوري الهولندي للمرة الـ35 في تاريخه

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا