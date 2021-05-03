نشرة الأحد.. تعادل مثير للزمالك أمام بيراميدز.. والنني يسجل أمام نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 2 مايو 2021.
رسميا.. إنتر يكسر احتكار يوفنتوس ويتوج بالدوري الإيطالي
إنبي يعبر المقاصة بثنائية ويقترب من المربع الذهبي للدوري
برشلونة يحول تأخره لفوز على فالنسيا ويعود للصراع على الليجا
بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز ويواصل ملاحقته لصدارة الدوري
محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري
اتحاد الكرة: كأس العرب إعداد جيد للمنتخب قبل كأس الأمم الإفريقية
دراما +90.. الزمالك يحصل على نقطة بتعادل مثير أمام بيراميدز
بالفيديو.. النني يسجل ويقود آرسنال للفوز على نيوكاسل
رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول إلى أجل غير مسمى
الاستئناف: الزمالك لم يتظلم ضد إيقاف إمام عاشور
أياكس يتوج بالدوري الهولندي للمرة الـ35 في تاريخه