مدرب بيراميدز: التعادل أمام الزمالك نتيجة عادلة.. ولم ننجح في استغلال المرتدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن تعادل فريقه أمام الزمالك نتيجة عادلة، مشيرا إلى أن الفريقين تقاسما السيطرة.

تعادل الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ19 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وقال أروابارينا في تصريحات بعد المباراة، إن بيراميدز تفوق في الشوط الأول وتفوق الزمالك بعض الشيء في الشوط الثاني، لافتًا أن فريقه أتيحت له العديد من الفرص ولم ينجح في التسجيل.

وأوضح أن بيراميدز كان يلعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب ولكن عليه حاليا التفكير في لقاء وادي دجلة المقبل بعد انتهاء مباراة الزمالك بالتعادل.

وأشار إلى أن الشوط الثاني شهد تراجع الأداء البدني ومحاولة الزمالك العودة والتعويض وكانت هناك مشاكل مع العودة للدفاع من أجل تأمين هدف التقدم.

وأكد أن الشوط الثاني سنحت بعض الفرص من المرتدات ولكن اللاعبون لم ينجحوا في تسجيل تلك الفرص السهلة، والأداء تراجع في الشوط الثاني كثيرا، ولابد من العمل ومواصلة الاهتمام بالأداء والتركيز في اللقاء المقبل الهام.

وعن سبب تغيير أحمد توفيق في الشوط الثاني أكد أن القرار كان بسبب الإجهاد حيث عاد بعد إصابة لأكثر من شهر ونصف وشارك في اللقاء الماضي حتى يستعيد لياقته البدنية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وأصبح رصيد بيراميدز 31 نقطة في المركز الثالث.